2024-01-01T11:53:41+03:00
2024-01-01T11:53:41+03:00
2024-01-01T11:53:41+03:00
2024
https://1prime.ru/business/20240101/842719601.html
Во Франции зафиксировали рекордный объем продаж электромобилей
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Рекорд продаж электромобилей был зафиксирован во Франции в 2023 году, в стране было продано более 298 тысяч таких автомобилей, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные... ПРАЙМ, 01.01.2024
авто, бизнес, новости, франция, продажи электромобилей, легковые электромобили
https://cdnn.1prime.ru/images/83748/07/837480796.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83748/07/837480796.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83748/07/837480795.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83748/07/837480795.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83748/07/837480783.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83748/07/837480783.jpg
https://auto.1prime.ru/auto/20231231/842715467.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Рекорд продаж электромобилей был зафиксирован во Франции в 2023 году, в стране было продано более 298 тысяч таких автомобилей, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные профсоюза производителей автомобилей Франции PFA.
"2023 год стал рекордным с точки зрения продаж электромобилей во Франции. В прошедшем году было продано 298 522 автомобиля с "нулевыми выбросами", что составляет 16,8% от всех продаж новых автомобилей", — указывает телеканал.
Отмечается, что во Франции электромобили обошли автомобили на дизельном топливе по доле рынка продаж – если в 2022 году доля дизельных авто в структуре продаж новых машин во Франции составляла 15,6%, то уже в 2023 году их доля упала до 9,7%.
Согласно телеканалу, по продажам во Франции по-прежнему лидируют бензиновые автомобили – в 2023 году на них пришлось 36,2% всех проданных новых автомобилей. На втором месте – гибридные авто с долей рынка 33,5%.