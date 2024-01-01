МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Рекорд продаж электромобилей был зафиксирован во Франции в 2023 году, в стране было продано более 298 тысяч таких автомобилей, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные профсоюза производителей автомобилей Франции PFA. Россиянам рассказали, подорожают ли в начале года автомобили

"2023 год стал рекордным с точки зрения продаж электромобилей во Франции. В прошедшем году было продано 298 522 автомобиля с "нулевыми выбросами", что составляет 16,8% от всех продаж новых автомобилей", — указывает телеканал.

Отмечается, что во Франции электромобили обошли автомобили на дизельном топливе по доле рынка продаж – если в 2022 году доля дизельных авто в структуре продаж новых машин во Франции составляла 15,6%, то уже в 2023 году их доля упала до 9,7%.

Согласно телеканалу, по продажам во Франции по-прежнему лидируют бензиновые автомобили – в 2023 году на них пришлось 36,2% всех проданных новых автомобилей. На втором месте – гибридные авто с долей рынка 33,5%.