МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Меньше четверти российских компаний уверены, что соискатели будут более активно менять работу в следующем году, чем в этом, свидетельствует исследование сервиса "Работа.ру", которое есть у РИА Новости. SuperJob выяснил, что чувствуют россияне, выходя на работу после праздников

"Еще 22% участников опроса отметили, что россияне будут активнее менять работу. Только 10% работодателей считают, что зарплата перестанет иметь важное значение при выборе места работы", — говорится в документе.

Кроме того, 59% работодателей ожидают увеличение важности уровня зарплат для соискателей при выборе новой работы в 2024 году, а 50% указали ключевым фактором для этого стабильность компании. При этом 42% респондентов считают, что сотрудники предпочтут не менять работу без необходимости. Немного меньше представителей бизнеса (40%) уверены, что соискатели будут стремиться работать на удаленке, а 24% считают, что кандидаты будут искать возможность совмещать основную работу с подработками.

"Шестьдесят девять процентов опрошенных представителей бизнеса уверены, что работодательская активность в следующем году повысится. Четверть респондентов (25%) отметили, что поведение кандидатов не изменится, а 6% компаний считают, что бизнес будет нанимать персонал реже, чем в 2023", — добавляется в документе.

В исследовании, которое проводилось методом интернет-опроса в период с 1 по 24 декабря, поучаствовали 350 представителей российских компаний – из микробизнеса (7%), а также малого (37%), среднего (23%) и крупного бизнеса (33%).