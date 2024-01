МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы назначил компании DigitalOcean оборотный штраф более 30 миллионов рублей за работу на территории России без представительства, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Суд в России назначил оборотный штраф компании Amazon

DigitalOcean — американский провайдер, предоставляющий услуги облачного хранения.

"DigitalOcean, LLC признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.49 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 миллионов 810 тысяч 55 рублей",- сказала собеседница агентства.

Ранее утром за аналогичное правонарушение суд назначил еще двум компаниям оборотные штрафы — более 200 миллионов "дочке" Amazon, которая предоставляет услуги по облачному хранению баз данных, и 117 миллионов хостинговому сервису Hetnez online gmb.

Кроме того, штрафы по 6 миллионов наложены на Bluehost, Kamatera Inc, Ionos Inc, Network solution, DreamHost LLC, GoDaddy.com, WPEngine Inc и HostGator.com.