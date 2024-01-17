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2024
https://1prime.ru/business/20240117/842822745.html
Суд назначил оборотный штраф американскому сервису DigitalOcean
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Мировой судья Таганского района Москвы назначил компании DigitalOcean оборотный штраф более 30 миллионов рублей за работу на территории России без представительства, сообщили РИА... ПРАЙМ, 17.01.2024
бизнес, новости, россия, digitalocean, оборотный штраф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы назначил компании DigitalOcean оборотный штраф более 30 миллионов рублей за работу на территории России без представительства, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
DigitalOcean — американский провайдер, предоставляющий услуги облачного хранения.
"DigitalOcean, LLC признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.49 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 миллионов 810 тысяч 55 рублей",- сказала собеседница агентства.
Ранее утром за аналогичное правонарушение суд назначил еще двум компаниям оборотные штрафы — более 200 миллионов "дочке" Amazon, которая предоставляет услуги по облачному хранению баз данных, и 117 миллионов хостинговому сервису Hetnez online gmb.
Кроме того, штрафы по 6 миллионов наложены на Bluehost, Kamatera Inc, Ionos Inc, Network solution, DreamHost LLC, GoDaddy.com, WPEngine Inc и HostGator.com.