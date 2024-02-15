МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Американский журналист Такер Карлсон в ходе визита в Москву посетил ресторан быстрого питания "Вкусно — и точка", сравнил российский и американский фастфуд. Соответствующий видеоролик размещен на его сайте Tucker Carlson Network. "Вкусно - и точка" введет меню со шрифтом Брайля

Журналист купил два чизбургера, картошку фри, колу и шоколадный торт, потратив всего 647 рублей. При этом, отметил Карлсон, блюда во "Вкусно — и точка" ничем не уступают аналогам из McDonald's.

"Совершенно то же самое. Моей первой мыслью было: "Не стоит мне есть эту гадость". Но мне понравилось", — сказал он.

McDonald's объявил об уходе с российского рынка в 2022 году на фоне спецоперации на Украине. Активы в стране компания продала лицензиату Александру Говору, который открыл рестораны под брендом "Вкусно — и точка".