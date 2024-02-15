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2024
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"Первой мыслью было..." Карлсон оценил вкус российских бургеров
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Американский журналист Такер Карлсон в ходе визита в Москву посетил ресторан быстрого питания "Вкусно — и точка", сравнил российский и американский фастфуд. Соответствующий... ПРАЙМ, 15.02.2024
бизнес, новости, москва, "вкусно – и точка", такер карлсон
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Американский журналист Такер Карлсон в ходе визита в Москву посетил ресторан быстрого питания "Вкусно — и точка", сравнил российский и американский фастфуд. Соответствующий видеоролик размещен на его сайте Tucker Carlson Network.
Журналист купил два чизбургера, картошку фри, колу и шоколадный торт, потратив всего 647 рублей. При этом, отметил Карлсон, блюда во "Вкусно — и точка" ничем не уступают аналогам из McDonald's.
"Совершенно то же самое. Моей первой мыслью было: "Не стоит мне есть эту гадость". Но мне понравилось", — сказал он.
McDonald's объявил об уходе с российского рынка в 2022 году на фоне спецоперации на Украине. Активы в стране компания продала лицензиату Александру Говору, который открыл рестораны под брендом "Вкусно — и точка".