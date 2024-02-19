НЬЮ-ДЕЛИ, 19 фев — ПРАЙМ. Капитализация индийского конгломерата Tata Group превысила объем экономики соседнего с Индией Пакистана, сообщает Hindustan Times. Reuters: Индия нашла, чем рассчитаться с Россией за нефть Sokol

"Рыночная капитализация Tata Group составила 365 миллиардов долларов, в то время как МВФ оценил ВВП Пакистана почти в 341 миллиард долларов", — сообщает издание.

Tata Group – крупнейший конгломерат Индии, основанный в 1868 году. Продукция и услуги компаний конгломерата представлены более чем в 150 странах, а в саму группу входят 29 публично зарегистрированных компаний, в том числе в области авиаперевозок, автомобиле- и машиностроения, энергетики, сталелитейных компаний и многих других.

Как отмечает издание, большая часть недавнего прироста рыночной стоимости Tata Group была получена за счет роста доходности компаний группы. По меньшей мере 8 компаний Tata, включая недавно зарегистрированную Tata Technologies, за последний год увеличили свое состояние более чем вдвое — TRF, Trent, Benaras Hotels, Tata Investment Corporation, Tata Motors, Automobile Corporation of Goa и Artson Engineering.

Вместе с тем издание отмечает, что если принять во внимание оценочную рыночную стоимость незарегистрированных компаний Tata, таких как Tata Sons, Tata Capital, Tata Play, Tata Advanced Systems и авиационного бизнеса группы – компаний Air India и Vistara — то совокупная оценка стоимости бизнеса Tata может вырасти еще на 160-170 миллиардов долларов.