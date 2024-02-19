МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. США предупредили Китай, что примут меры, если Пекин попытается решить проблему избыточных производственных мощностей за счет сбыта товара на мировые рынки по демпинговым ценам, сообщает газета Financial Times со ссылкой на американских чиновников из министерства финансов. Китайская экономика переросла европейскую, заявил глава МИД Венгрии

"По словам американских чиновников, Вашингтон предупредил Пекин, что США и их союзники примут меры, если Китай попытается решить свою проблему избыточных производственных мощностей за счет сбыта товара на мировые рынки по сниженным ценам", — передает агентство.

Отмечается, что делегация США донесла свою обеспокоенность до китайских официальных лиц в рамках недавнего визита в КНР. Больше всего Вашингтон беспокоит сфера новых производственных технологий, в частности сектор экологически чистой энергии, например, электромобили, солнечные батареи и ионно-литиевые батареи.

При этом китайские чиновники заявляют, что из-за закона США о снижении инфляции импорт китайских литиевых батарей и электромобилей становится чрезмерно дорогостоящим.

В сентябре прошлого года газета Financial Times сообщала, что Китай строит заводы по производству аккумуляторов, мощности которых превышают уровень, который нужен для удовлетворения внутреннего спроса. Отмечалось, что это свидетельствует об "огромных" государственных субсидиях и "бесконтрольном" банковском кредитовании, что, как ожидается, послужит основой для международной "экспансии китайских производителей". По данным газеты, к 2027 году избыточные мощности вырастут почти в четыре раза по сравнению с потребностями страны. Как отмечает издание, есть вероятность, что все больше компаний обратятся к экспорту и усилят геополитическую напряженность в отношениях между Китаем и Западом.