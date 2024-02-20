ТЕЛЬ-АВИВ, 20 фев — ПРАЙМ. Израильский оборонный концерн Elbit Systems объявил о подписании контракта с одной из стран Европы на поставку различного военного оборудования для сотен единиц бронетехники на сумму 300 миллионов долларов. В структуре "Ростеха" рассказали о работах по роботизации бронетехники

"Elbit Systems… объявил сегодня, что заключил контракт с европейским заказчиком на сумму около 300 миллионов долларов на поставку систем вооружения, разведки, а также систем вождения и оповещения о сложившейся обстановке примерно для 230 бронемашин", — сказано в пресс-релизе компании.

Согласно сообщению, контракт подписали на шесть лет, в него входит индивидуальное проектирование, производство, техническое обслуживание на протяжении всего жизненного цикла оборудования и полная поддержка его работа внутри страны-получателя.

"Этот контракт подчеркивает высокий уровень удовлетворенности клиента нашими системами и решениями, уже находящимися в эксплуатации. Это также укрепляет лидерство Elbit Systems на рынке бронетехники, подкрепленное нашим стремлением предоставлять передовые решения, отвечающие требованиям наших клиентов", — заявил глава концерна Бецалель Махлис, комментируя сделку.

Elbit Systems занимается разработкой широкого спектра технологий и оборудования в области обороны и безопасности. Компания и ее дочерние подразделения работают в области аэрокосмических, наземных и военно-морских систем, систем управления, связи, разведки и наблюдения. Компания отмечает, что также разрабатывает беспилотные авиационные системы, современную электрооптику, электрооптические космические системы, комплексы РЭБ и системы радиоразведки.