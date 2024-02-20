ГААГА, 20 фев — ПРАЙМ. Апелляционный суд Амстердама оставил в силе решение арбитража о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиарда долларов, говорится в постановлении суда. Поселок с домами создателей ЮКОСа обращен в доход государства, пишет СМИ

"Суд сделал вывод о том, что даже если бы Российская Федерация своевременно сослалась на мошенничество при формулировании оснований для отмены решений арбитража, они не были бы отменены", — говорится в документе.

Как отмечается в постановлении, Россия только в своей апелляции указала суду на то, что бывшие акционеры ЮКОСа совершили мошенничество в ходе арбитражного разбирательства. По мнению Апелляционного суда Амстердама, на момент рассмотрения дела российской стороне уже было известно о мошенничестве, поэтому суд счел, что заявлять об этом в апелляционной жалобе было уже поздно.

"Поднимать этот вопрос только в апелляционном порядке противоречит надлежащей правовой процедуре", — заявили в инстанции.

Тем не менее, суд отмечает, что даже если бы Россия своевременно предъявила иск о мошенничестве, арбитражные решения все равно были бы оставлены в силе.

"Документы и заявления, представленные Российской Федерацией в процедуре для этой цели, не имели бы значения для решения арбитров. Поэтому суд постановил, что арбитражные решения остаются в силе", — говорится в заявлении.

В 2014 году арбитражный суд в Гааге присудил трем компаниям компенсацию примерно в 50 миллиардов долларов на основании того, что Россия якобы преднамеренно обанкротила ЮКОС. С тех пор акционеры пытались добиться исполнения решения суда в Британии, США и Нидерландах, с учетом процентов сумма выросла.

В мае 2020 года министерство юстиции РФ сообщило, что Россия подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшего ЮКОСа, обязывающего Россию выплатить 57 миллиардов долларов в качестве возмещения якобы нанесенного им ущерба.

Сообщалось, что сумма увеличилась до 57 миллиардов долларов в связи с начислением пени. В ноябре 2021 года Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам компании и вернул дело в Апелляционный суд Амстердама.