МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Процесс инновационных разработок в российской промышленной сфере сопровождается сразу двумя системными проблемами, определяемыми в в зависимости от наличия государственного финансирования. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на оценивших массив данных за 2022 год экспертов Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ВШЭ). Матвиенко призвала ускорить серийный выпуск инновационных разработок

Эксперты разделили все предприятия на две группы по интенсивности выпуска инновационной продукции.

В первую он включили те, у которых доля таких видов производства составляет 7,2-28,1% что сильно превышает средний показатель по обрабатывающим отраслям. В данную группу входят предприятия, занятые в создании летательных аппаратов и оборудования (28,1%), кораблей и судов (23,7%), а также компьютеров, электронных и оптических изделий (22%).

Эксперты полагают, что такой впечатляющий результат у них связан с объемами государственной поддержки.

Во вторую группу по данным анализа, вошли предприятия, на которых доля инновационной продукции составляет 0,5-6,6%. Отмечается, что у них нет государственной поддержки.

Эксперты сделали вывод, что первая проблема заключается в том, что предприятия не видят рыночных стимулов к инновационной активности, так как продукция не пользуется спросом. Отмечается, что лишь треть участников исследования рассматривают ее как возможность расширения рынков сбыта.

В качестве второй проблемы эксперты назвали сложность оценки качества инноваций со стороны государства.

Отмечается, что разница между государственным и рыночным спросом на новейшие продукты может привести к потерей адекватности принимаемых решений и интерпретации результатов. То есть поддерживаемые правительством инвестиции могут не найти реальный спрос на рынке.