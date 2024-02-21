МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Процесс инновационных разработок в российской промышленной сфере сопровождается сразу двумя системными проблемами, определяемыми в в зависимости от наличия государственного финансирования. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на оценивших массив данных за 2022 год экспертов Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ВШЭ).

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

Матвиенко призвала ускорить серийный выпуск инновационных разработок

Эксперты разделили все предприятия на две группы по интенсивности выпуска инновационной продукции.

В первую он включили те, у которых доля таких видов производства составляет 7,2-28,1% что сильно превышает средний показатель по обрабатывающим отраслям. В данную группу входят предприятия, занятые в создании летательных аппаратов и оборудования (28,1%), кораблей и судов (23,7%), а также компьютеров, электронных и оптических изделий (22%).

Эксперты полагают, что такой впечатляющий результат у них связан с объемами государственной поддержки.

Во вторую группу по данным анализа, вошли предприятия, на которых доля инновационной продукции составляет 0,5-6,6%. Отмечается, что у них нет государственной поддержки.

Эксперты сделали вывод, что первая проблема заключается в том, что предприятия не видят рыночных стимулов к инновационной активности, так как продукция не пользуется спросом. Отмечается, что лишь треть участников исследования рассматривают ее как возможность расширения рынков сбыта. 

В качестве второй проблемы эксперты назвали сложность оценки качества инноваций со стороны государства.

Отмечается, что разница между государственным и рыночным спросом на новейшие продукты может привести к потерей адекватности принимаемых решений и интерпретации результатов. То есть поддерживаемые правительством инвестиции могут не найти реальный спрос на рынке.