МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Рабочая группа по специальной военной операции предложила обнулить НДС для производителей беспилотников, как для гражданских самолетов, сообщил руководитель группы Андрей Турчак.

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В своем телеграм-канале Турчак сообщил, что рабгруппа направила очередной доклад президенту.

"В частности, рабочая группа предлагает обнулить НДС для производителей беспилотников, как это сделано для гражданских самолетов", — сообщил Турчак.