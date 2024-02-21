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Рабочая группа по СВО предложила ввести нулевой НДС для производителей БПЛА
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Рабочая группа по специальной военной операции предложила обнулить НДС для производителей беспилотников, как для гражданских самолетов, сообщил руководитель группы Андрей Турчак... ПРАЙМ, 21.02.2024
бизнес, налоги, экономика, технологии, новости, россия, ндс, производство беспилотников
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Рабочая группа по специальной военной операции предложила обнулить НДС для производителей беспилотников, как для гражданских самолетов, сообщил руководитель группы Андрей Турчак.
В своем телеграм-канале Турчак сообщил, что рабгруппа направила очередной доклад президенту.
"В частности, рабочая группа предлагает обнулить НДС для производителей беспилотников, как это сделано для гражданских самолетов", — сообщил Турчак.