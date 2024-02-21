МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Госдума приняла закон о денонсации подписанного в 1956 году соглашения, позволявшего британским морякам ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря. Российские рыбаки завершили 2023 год рекордным выловом минтая

Учитывая решение Британии от 15 марта 2022 года о прекращении действия режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле с Россией, денонсация соглашения "не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий" для РФ, говорится в пояснительной записке.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев пояснял РИА Новости, что отказ одной из сторон от соглашения не является нарушением международного права. Запрет ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря — давно назревшая, законная и адекватная ситуации ответная мера Москвы на недружественные действия Лондона, отмечал в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Это соглашение, к сожалению, было одностороннее и давало полномочия и права только нашим партнерам в то время ловить рыбу. Нашим рыбакам таких полномочий это соглашение не давало. То есть фактически было одностороннее и никаких выгод для советских рыбаков оно не носило", — сказал в ходе заседания Госдумы замглавы Минсельхоза Максим Увайдов.

Ранее газета Daily Mail сообщала, что лишь за 2023 год в Баренцевом море британские рыбаки выловили "колоссальное" количество трески — более 566 тысяч тонн.

Соглашение между правительствами СССР и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии было подписано в Москве 25 мая 1956 года. Согласно ему, британские рыболовные суда вправе заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова, вдоль материка к востоку от мыса Канин Нос и вдоль побережья острова Колгуев, за пределами трех морских миль от линии наибольшего отлива как на материке, так и на островах. Россия стала правопреемницей СССР после его распада, поэтому соглашение продолжало действовать.