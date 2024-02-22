БАКУ, 22 фев — ПРАЙМ. Товарооборот России и Китая по итогам текущего года может достигнуть рекордных 250 миллиардов долларов, такой прогноз РИА Новости дал эксперт Института актуальных международных проблем (ИАМП) Дипломатической академии МИД России Владимир Нежданов. Китай стремительно закупает российскую нефть Sokol, пишут СМИ

По итогам 2022 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году. По данным таможенного управления КНР товарооборот Китая и России за январь-ноябрь 2023 года вырос на 26,7%, составив рекордные 218,17 миллиарда долларов. Таким образом, установленная лидерами двух стран на 2024 год цель была достигнута. В начале февраля директор первого департамента Азии Иван Желоховцев в интервью РИА Новости заявил, что РФ ожидает более высоких показателей торговли с КНР в 2024 году.

"В целом если поработать над проблемами и различными ограничениями, товарооборот России и Китая по итогам текущего года может достигнуть рекордных 250 миллиардов долларов. Российско-китайская торговля переживает стремительное развитие, прежде всего потому, что Пекин и Москва являются двумя взаимодополняемыми друг для друга экономиками. В частности мы можем обратить внимание на структуру производства в обеих странах и это продемонстрирует нам, что торговля между Россией и Китаем выгодна как русским, так и китайцем. На этом фоне особое значение имеют энергоресурсы. Отметим, что поставки нефти и природного газа из России в КНР сохраняют ключевое значение для двухсторонней торговли. Выступая одним из ведущих поставщиков нефти и природного газа в КНР, Россия видит в Китае рынок, способный принять часть энергоресурсов, ранее направляемых в Европу", — сказал Нежданов.

По его словам, в частности, можно отметить, что поставки трубопроводного газа увеличились почти на 50%, а в течение ближайших лет планируется выход на проектные мощности газопровода "Сила Сибири".

"Сила Сибири" — российский магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Совместный проект "Газпрома" и CNPC (Китай). Открытие состоялось 2 декабря 2019 года. "Газпром" установил очередной рекорд поставок по "Силе Сибири" в Китай

"Вместе с этим другая перспективная сфера — эта поставки в Китай сельскохозяйственной продукции. Россия постепенно открывает китайский рынок продовольствия для себя. Тут уместно напомнить, что в 2015 году был отменен запрет на поставки из РФ и КНР пшеницы, кукурузы, риса, сахара, сои и рапса. В 2018 году – гречневые крупы, овсяные хлопья, семян подсолнечника и масличного вина. Были также допущены молочная продукция, замороженное мясо птицы. В 2019 году – ячмень, соевый, рапсовый, подсолнечной шрот. В 2020 году первым двум российским предприятиям также были разрешены поставки говядины в Китай. Именно по этой причине сельское хозяйство тоже набирает обороты во взаимной торговле этих двух стран. Эта сфера также начинает быть локомотивом в общей картине товарооборота Китая и РФ", — отметил собеседник агентства.

Нежданов подчеркнул, что также сохраняются и ограничения поставок из РФ в Китай баранины, свинины, мяса кролика, прополиса, а также инкубационных яиц.

"По этой причине нужно сказать, что у нас есть над чем работать. У нас есть сферы роста, поскольку отмена тех или иных ограничений может означать возможность экономического роста в торговле между двумя странами. Немалую роль также приобретает продажа бытовых товаров. Это увеличения количества и "автокитайцев" на наших дорогах, рост продажи китайских смартфонов, ноутбуков и весь ассортимент бытовой и строительной техники. В этой связи говоря о потенциале российско-китайской торговли, в перспективе планка 250 миллиардов долларов, 300 миллиардов – это не предел, при благоприятных обстоятельствах. Напомню, что Китай планирует добиться углеродной нейтральности к 2060 году и это создает в КНР гигантский рынок природного газа. Это открывает огромные возможности для наращивания поставок топлива в ближайшие десятилетия", — сказал эксперт.

По его словам, единственным актуальным барьером остается проблема сдерживания Китаем российского экспорта в связи с высоким уровнем протекционизма и сохраняющейся неготовности Пекином поставлять товары, которые находятся в санкционных перечнях Запада.

"Другой преградой для развития товарооборота между Пекином и Москвой остается инфраструктура и логистика. Естественно, рост торговли, рост взаимодействия показывает, что мы встречаем необходимость увеличения пропускной способности таможенных пунктов. Мы также наблюдаем дефицит мощностей железнодорожных магистралей, портов. И конечно же эти инфраструктурные сферы демонстрируют важность инвестиций в эти сектора. Как минимум для поддержания достигнутого объема торговли между Китаем и Россией, как максимум для его перспективного роста", — подчеркнул Нежданов.