Информационно-аналитическая система для просмотра хода торгов, новостных лент, актуальной аналитики, а также проведения технического анализа ситуации.

Пользователь Инфотерминала «ПРАЙМ» имеет доступ к котировкам лицензионных поставщиков биржевой информации среди которых ОАО Московская Биржа, LSE, NYSE Euronext, NASDAQ OMX, Deutsche Boerse, FTSE Group, S&P Dow Jones Indices, NIKKEI Inc., Hang Seng Indexes Company Ltd., а также к оперативным новостям на русском языке (совместный проект агентств ПРАЙМ и Dow Jones Newswires) по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.

Инфотерминал обладает широкими возможностями создания индивидуального информационного поля, реализована возможность комбинирования любых представленных котировок и новостных лент.