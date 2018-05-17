«ПРАЙМ» — официальный партнер PR Newswire в России.

Глобальный охват:

  • Переводим новости на 40 национальных языков и доставляем в СМИ в 170 странах мира.

Много публикаций:

  • Уникальный пул из более чем 500 000 лояльных журналистов обеспечивает максимальное количество публикаций в СМИ.

Подробные отчеты:

  • Подробные отчеты о вышедших публикациях. Первый отчет формируется через сутки после начала рассылки.
  • Маркетологи, PR и IR менеджеры, специалисты пресс-служб из 60 тысяч компаний успешно используют возможности PR Newswire по выстраиванию коммуникаций с целевой аудиторией по всему миру.

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