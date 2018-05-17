«ПРАЙМ» — официальный партнер PR Newswire в России.
Глобальный охват:
- Переводим новости на 40 национальных языков и доставляем в СМИ в 170 странах мира.
Много публикаций:
- Уникальный пул из более чем 500 000 лояльных журналистов обеспечивает максимальное количество публикаций в СМИ.
Подробные отчеты:
- Подробные отчеты о вышедших публикациях. Первый отчет формируется через сутки после начала рассылки.
- Маркетологи, PR и IR менеджеры, специалисты пресс-служб из 60 тысяч компаний успешно используют возможности PR Newswire по выстраиванию коммуникаций с целевой аудиторией по всему миру.