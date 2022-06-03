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Курс доллара к рублю

Официальный курс ЦБ в рублях за 1 Доллар США.

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График отражает динамику официального курса доллара к рублю Банка России, установленного на текущий день, а также прогноз на завтра. Обновления курса происходят ежедневно, а на выходные и праздники его устанавливают в последний рабочий день перед их началом. Представленные на графике данные обновляются в реальном времени.

График поможет узнать ценовое соотношение валютной пары в конкретный период времени, а также сделать прогноз на ближайшие дни. А ниже можно посмотреть, как менялся курс доллар к рублю за последние 10 дней.

Чтобы представление было более полным, приводится информация о курсе доллара на валютном рынке Forex.

Также можно ознакомиться с официальным курсом других валют, который устанавливает Банк России. Здесь же находятся новости агентства "Прайм" по валютному рынку, которые позволяют лучше ориентироваться в ситуации.

Курс Доллара Forex онлайн

Валютная пара КурсИзменениеВремя
Курс Доллара к рублю ForexUSD/RUB---
Курс Доллара к Евро ForexEUR/USD---

Курс Доллара США за последние 10 дней

ДатаКурсИзменение

Курсы валют ЦБ РФ

КодВалютаКол-воКурсИзменение
AUDАвстралийский доллар1--
AZNАзербайджанский манат1--
AMDАрмянский драм100--
BYNБелорусский рубль1--
BGNБолгарский лев1--
BRLБразильский реал1--
HUFВенгерский форинт100--
KRWВон Республики Корея1000--
HKDГонконгский доллар10--
DKKДатская крона1--
USDДоллар США1--
EURЕвро1--
INRИндийский рупи100--
KZTКазахстанский тенге100--
CADКанадский доллар1--
KGSКиргизский сом100--
CNYКитайский юань1--
MDLМолдавский лей10--
TMTНовый туркменский манат1--
NOKНорвежская крона10--
PLNПольский злотый1--
RONРумынский лей1--
XDRСДР (специальные права заимствования)1--
SGDСингапурский доллар1--
TJSТаджикский сомони10--
TRYТурецких лир10--
UZSУзбекский сум10000--
UAHУкраинская гривна10--
GBPФунт стерлингов Соединенного королевства1--
CZKЧешская крона10--
SEKШведская крона10--
CHFШвейцарский франк1--
ZARЮжноафриканский рэнд10--
JPYЯпонская иена100--

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