Курс доллара к рублю
Официальный курс ЦБ в рублях за 1 Доллар США.
График отражает динамику официального курса доллара к рублю Банка России, установленного на текущий день, а также прогноз на завтра. Обновления курса происходят ежедневно, а на выходные и праздники его устанавливают в последний рабочий день перед их началом. Представленные на графике данные обновляются в реальном времени.
График поможет узнать ценовое соотношение валютной пары в конкретный период времени, а также сделать прогноз на ближайшие дни. А ниже можно посмотреть, как менялся курс доллар к рублю за последние 10 дней.
Чтобы представление было более полным, приводится информация о курсе доллара на валютном рынке Forex.
Также можно ознакомиться с официальным курсом других валют, который устанавливает Банк России. Здесь же находятся новости агентства "Прайм" по валютному рынку, которые позволяют лучше ориентироваться в ситуации.
Курс Доллара Forex онлайн
Курс Доллара США за последние 10 дней
|Дата
|Курс
|Изменение
Курсы валют ЦБ РФ
|Код
|Валюта
|Кол-во
|Курс
|Изменение
|AUD
|Австралийский доллар
|1
|-
|-
|AZN
|Азербайджанский манат
|1
|-
|-
|AMD
|Армянский драм
|100
|-
|-
|BYN
|Белорусский рубль
|1
|-
|-
|BGN
|Болгарский лев
|1
|-
|-
|BRL
|Бразильский реал
|1
|-
|-
|HUF
|Венгерский форинт
|100
|-
|-
|KRW
|Вон Республики Корея
|1000
|-
|-
|HKD
|Гонконгский доллар
|10
|-
|-
|DKK
|Датская крона
|1
|-
|-
|USD
|Доллар США
|1
|-
|-
|EUR
|Евро
|1
|-
|-
|INR
|Индийский рупи
|100
|-
|-
|KZT
|Казахстанский тенге
|100
|-
|-
|CAD
|Канадский доллар
|1
|-
|-
|KGS
|Киргизский сом
|100
|-
|-
|CNY
|Китайский юань
|1
|-
|-
|MDL
|Молдавский лей
|10
|-
|-
|TMT
|Новый туркменский манат
|1
|-
|-
|NOK
|Норвежская крона
|10
|-
|-
|PLN
|Польский злотый
|1
|-
|-
|RON
|Румынский лей
|1
|-
|-
|XDR
|СДР (специальные права заимствования)
|1
|-
|-
|SGD
|Сингапурский доллар
|1
|-
|-
|TJS
|Таджикский сомони
|10
|-
|-
|TRY
|Турецких лир
|10
|-
|-
|UZS
|Узбекский сум
|10000
|-
|-
|UAH
|Украинская гривна
|10
|-
|-
|GBP
|Фунт стерлингов Соединенного королевства
|1
|-
|-
|CZK
|Чешская крона
|10
|-
|-
|SEK
|Шведская крона
|10
|-
|-
|CHF
|Швейцарский франк
|1
|-
|-
|ZAR
|Южноафриканский рэнд
|10
|-
|-
|JPY
|Японская иена
|100
|-
|-