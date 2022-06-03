Официальный курс ЦБ в рублях за 1 Доллар США.

- - -

График отражает динамику официального курса доллара к рублю Банка России, установленного на текущий день, а также прогноз на завтра. Обновления курса происходят ежедневно, а на выходные и праздники его устанавливают в последний рабочий день перед их началом. Представленные на графике данные обновляются в реальном времени.

График поможет узнать ценовое соотношение валютной пары в конкретный период времени, а также сделать прогноз на ближайшие дни. А ниже можно посмотреть, как менялся курс доллар к рублю за последние 10 дней.

Чтобы представление было более полным, приводится информация о курсе доллара на валютном рынке Forex.

Также можно ознакомиться с официальным курсом других валют, который устанавливает Банк России. Здесь же находятся новости агентства "Прайм" по валютному рынку, которые позволяют лучше ориентироваться в ситуации.