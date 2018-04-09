Цена на золото колеблется на неоднозначном внешнем фоне

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Золото в понедельник утром слабо колеблется в цене на фоне укрепления курса доллара с одной стороны и опасений развития торгового конфликта между США и Китаем – с другой, следует из данных торгов.

По состоянию на 8.40 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,4 доллара, или на 0,03% - до 1336,5 доллара за тройскую унцию. Ранее цена на золото снижалась, также на 0,03%. Стоимость майского фьючерса на серебро росла на 0,29% - до 16,41 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,05% - до 90,15 пункта.

Рост курса доллара снижает привлекательность золота для инвесторов, владеющих другой валютой. В то же время золото считается надежным активом, в который инвестируют на фоне геополитической или экономической нестабильности.

Инвесторы по-прежнему обеспокоены обострением торговых отношений между Китаем и США. Соединенные Штаты грозят ввести новые импортные пошлины и другие меры против КНР. Китай заявил, что ответит на это собственными мерами. Ранее, в феврале, США уже ввели высокие пошлины на импорт стали и алюминия, в том числе из КНР.

Вместе с тем в воскресенье президент США Дональд Трамп выразил надежду, что торговые ограничения Китая на американские товары скоро будут сняты, а страны заключат соглашение по интеллектуальной собственности.

Инвесторы также позитивно оценивают новости о будущем обсуждении вопроса денуклеаризации Корейского полуострова между США и КНДР. Как сообщало агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника, КНДР впервые прямо сообщила США о своей готовности к обсуждению этой темы в ходе встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом США. Как ожидается, встреча состоится до конца мая.