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Bank of America: Нефть подорожает до $100 за баррель


Commodities / Рынки / Нефть
  • #Нефть
    © fotolia.com, adrenalinapura

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в следующем 2019 году могут вырасти до $100 за баррель, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на Bank of America.

Фьючерсы на нефть сорта Brent, которые в четверг,10 мая, торговались на отметке в $77 за бочку, вырастут до $90 во втором квартале 2019 года, отмечает агентство.

Тем не менее, эксперты Bank of America уверены, что цены на нефть могут подняться и до $100. Предпосылкой к этому служит возможное продление соглашения по сокращению добычи сырья ОПЕК+, а также от санкций США по отношению к Ирану.

Bloomberg особо отмечает, что помимо этого есть риски срыва поставок сырья из Венесуэлы. "Если смотреть на полтора года вперед, то мы ожидаем, что глобальный баланс спроса и предложения на мировую нефть может нарушиться", - считает глава отдела товароведения банка Merril Lynch (в составе Bank of America) Франсиско Бланк.

Что касается иранской нефти, то доля Тегерана на мировом рынке нефти составляет всего 4%, поэтому санкции против Ирана могут привести к незначительному сокращению объема сырья на рынке.

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