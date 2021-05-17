МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером усиливает утренний рост, поддерживаемая снижением доходности казначейских облигаций США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США снижаются на опасениях инфляции

По состоянию на 17.36 мск стоимость июньских фьючерсов на золото росла на нью-йоркской бирже Comex на 1,21%, или на 22 доллара, до 1860,1 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 1,75%, до 27,845 доллара за унцию.

Стоимость золота продолжает расти четвертую торговую сессию подряд и ускоряет темпы утреннего роста. Основным фактором, положительно влияющим на котировки драгметалла, стало снижение доходности американских гособлигаций.

Доходность казначейских облигаций США падала на протяжении трех предыдущих дней, за которые она опустилась с 1,693% до 1,63%. Это также способствует и ослаблению доллара, к динамике курса которого золото традиционно чувствительно.

Глава сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансена (Ole Hansen), мнение которого приводит агентство Блумберг, считает, что долгое время золото не являлось приоритетом для инвесторов, однако совокупность "восходящего тренда" последних нескольких недель и снижающейся доходности гособлигаций США способствуют восстановлению стоимости металла.