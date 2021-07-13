МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Цены на медь во вторник утром в слабом плюсе, — инвесторы продолжают отыгрывать решение Народного банка Китая и оценивают статистику по КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.14 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,07% — до 4,3315 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам понедельника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,16% — до 9409 долларов, алюминия — на 0,48%, до 2489,5 доллара, цинка — на 0,92%, до 2949,5 доллара за тонну.

Народный банк Китая решил с 15 июля снизить норму резервирования для банков на 50 базисных пунктов для поддержки реального сектора экономики.

"Решение Народного банка Китая оказало некоторую поддержку цветным металлам, включая медь, но маловероятно, что этот шаг приведет к дальнейшему значительному смягчению денежно-кредитной политики", — прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики TD Securities. Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене в ожидании данных из США

Кроме того, трейдеры обратили внимание на статистику главного таможенного управления КНР. Экспорт страны в июне подскочил на 32,2% в годовом выражении, а импорт — на 36,7%. Аналитики ожидали роста показателей на 23,1% и 30% соответственно. Таким образом, профицит торгового баланса Китая в июне составил 51,53 миллиарда долларов после 45,54 миллиарда в мае. Аналитики ожидали профицита лишь в 44,2 миллиарда долларов.

Китай является крупнейшим мировым импортером меди, поэтому котировки металла чутко реагируют на новости из КНР.