МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Цена на медь в пятницу слабо колеблется, на сделках отражается стоимость доллара и ожидания в отношении экономики Китая, свидетельствуют данные торгов. Нефть дорожает на ослаблении доллара

По состоянию на 8.21 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,01% — до 3,897 доллара за фунт (около 0,45 килограмма), минутами ранее показатель незначительно снижался.

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,19%, до 8 611 долларов, алюминия — на 0,95%, до 2 230 долларов, цинка — на 0,1%, до 2 485 долларов.

Удешевление меди поддерживается укреплением доллара, с начала недели индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднялся на 0,8%, до 102,45 пункта. Удорожание доллара сдерживает спрос на сырьевые товары, в том числе медь, делая их менее доступными для покупки в другой валюте. С начала недели цена на медь может показать снижение на 0,8%.

Позитивным фактором остаются ожидания вокруг поддержки экономики Китая. КНР является крупнейшим потребителем меди, поэтому ожидания по спросу из Китая влияют на стоимость промышленного металла.