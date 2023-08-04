МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Цена на медь в пятницу слабо колеблется, на сделках отражается стоимость доллара и ожидания в отношении экономики Китая, свидетельствуют данные торгов.

Нефтяное месторождение им. В. Филановского

Нефть дорожает на ослаблении доллара

По состоянию на 8.21 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,01% — до 3,897 доллара за фунт (около 0,45 килограмма), минутами ранее показатель незначительно снижался.

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,19%, до 8 611 долларов, алюминия — на 0,95%, до 2 230 долларов, цинка — на 0,1%, до 2 485 долларов.

Удешевление меди поддерживается укреплением доллара, с начала недели индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднялся на 0,8%, до 102,45 пункта. Удорожание доллара сдерживает спрос на сырьевые товары, в том числе медь, делая их менее доступными для покупки в другой валюте. С начала недели цена на медь может показать снижение на 0,8%.

Позитивным фактором остаются ожидания вокруг поддержки экономики Китая. КНР является крупнейшим потребителем меди, поэтому ожидания по спросу из Китая влияют на стоимость промышленного металла.