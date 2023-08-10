МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Цена на медь в четверг утром незначительно снижается, пока инвесторы продолжают оценивать китайскую статистику, которая может свидетельствовать о макроэкономическом ухудшении, свидетельствуют данные торгов. Биржи АТР снижаются вслед за Уолл-стрит

По состоянию на 7.43 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,11% — до 3,781 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,6%, до 8 397,5 доллара, алюминия — снизилась на 0,25%, до 2 195 долларов, цинка — увеличилась на 0,92%, до 2 479 долларов.

Экспорт из Китая с начала года, за январь-июль, снизился в годовом выражении на 5%, импорт — на 7,6%, а за июль эти показатели упали на 14,5% и 12,4% год к году соответственно. А индекс потребительских цен (CPI) — основной показатель инфляции — сократился на 0,3% в годовом выражении по итогу июля.

Рынки промышленных металлов чувствительны к экономическим показателям Китая — одного из крупнейших импортеров меди в мире.