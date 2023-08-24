МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Минэнерго РФ не поддерживает предложение регулировать цены на моторное на топливо в России: в министерстве считают, что это может привести к нехватке продукции на рынке, об этом в министерстве заявили РИА Новости. Минэнерго прокомментировало ситуацию с топливообеспечением в России

Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс" обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность введения госрегулирования цен на дизельное топливо и зафиксировать его стоимость на "минимальном" уровне, соответствующее письмо есть в распоряжении агентства.

"Регулирование цен на нефтепродукты не предусмотрено действующим законодательством, они формируются на рыночной основе. Введение инструмента государственного регулирования цен в топливном сегменте может привести к нехватке продукции", — прокомментировали в Минэнерго.

При этом, как отметили в министерстве, оптовые цены на топливо (в том числе на бирже) колеблются резче, чем розничные, на заправках.

"В оптовом сегменте ценообразование складывается на основе рыночной конъюнктуры, баланса спроса и предложения, а также под влиянием цен на мировом рынке. В летний сезон волатильность на бирже была обусловлена восстановлением цен на российские нефтепродукты на мировом рынке, а также изменениями курса рубля. Кроме того, цены на моторное топливо летом растут традиционно", — объяснили ситуацию в Минэнерго.

Для стабилизации стоимости топлива в стране Минэнерго регулярно проводит совещания с участниками рынка и совместно с РЖД осуществляет контроль за доставкой нефтеналивных грузов, добавило ведомство.