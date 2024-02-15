2024-02-15T14:38:00+03:00
2024-02-15T14:41:50+03:00
2024-02-15T14:38:00+03:00
2024
https://1prime.ru/commodities/20240215/843079850.html
Евросоюз не продлит соглашение о транзите российского газа через Украину
Товарно-сырьевые рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Европейский союз отказался продлевать о транзите российского газа через Украину, пишет агентство Reuters, ссылаясь на слова еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон. "Мы... ПРАЙМ, 15.02.2024
рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, ес, украина, российский газ
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/40/841444052.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/40/841444052.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/40/841444051.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/40/841444051.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/40/841444039.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/40/841444039.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20240215/843079647.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 15 фев — ПРАЙМ. Европейский союз отказался продлевать о транзите российского газа через Украину, пишет агентство Reuters, ссылаясь на слова еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон.
"Мы не заинтересованы в продлении трехстороннего соглашения о транзите газа с Россией, срок действия которого истекает в конце этого года", — заявила она.
"Газпром" и Украина в конце 2019 года подписали транзитный контракт на пять лет, согласно которому компания гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов — в последующие четыре. "Газпром" осуществляет подачу газа для транзита через ГИС "Суджа" и "Сохрановка".
Москва неоднократно повторяла, что отказ Запада от российского энергоресурса поставит его в менее выгодное положение. Западные страны все равно будут покупать нефть и газ России только теперь через посредников и за более высокую стоимость.