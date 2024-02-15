БРЮССЕЛЬ, 15 фев — ПРАЙМ. Европейский союз отказался продлевать о транзите российского газа через Украину, пишет агентство Reuters, ссылаясь на слова еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон. В Еврокомиссии объяснили снижение роста экономики ЕС

"Мы не заинтересованы в продлении трехстороннего соглашения о транзите газа с Россией, срок действия которого истекает в конце этого года", — заявила она.

"Газпром" и Украина в конце 2019 года подписали транзитный контракт на пять лет, согласно которому компания гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов — в последующие четыре. "Газпром" осуществляет подачу газа для транзита через ГИС "Суджа" и "Сохрановка".

Москва неоднократно повторяла, что отказ Запада от российского энергоресурса поставит его в менее выгодное положение. Западные страны все равно будут покупать нефть и газ России только теперь через посредников и за более высокую стоимость.