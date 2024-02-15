МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Оборот ювелирного холдинга Sokolov по итогам 2023 года составил 51 миллиард рублей, увеличившись почти на 60% по сравнению с предшествующим годом, следует из сообщения компании. В России в 2023 году вырос оборот розничной торговли

"Оборот ювелирного холдинга Sokolov в 2023 году увеличился на 59% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достиг 51 миллиарда рублей. Ключевым драйвером роста Sokolov стало развитие розницы и сети торговых франшиз в оптовом канале продаж", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедший год розничная сеть компании выросла с 416 до 650 магазинов, оборот которых увеличился на 31% и достиг 20,5 миллиарда рублей. При этом объемы собственного производства увеличились на 34% и достигли по весу драгметаллов 40 тонн. Доля золотых изделий в общем объеме производства составила 18%.

"В структуре выручки холдинга 69% приходится на украшения из золота – 35,4 миллиарда рублей (рост 73%). Выручка от продаж украшений из серебра по итогам 2023 года увеличилась на 29% и достигла 12,9 миллиарда рублей", — добавляется в сообщении.

Гендиректор компании Николай Поляков прогнозирует, что в этом году холдинг продолжит расти кратно быстрее рынка. "Рост мы планируем обеспечить за счет дальнейшего расширения розничной сети в российских городах с населением от 50 тысяч и увеличения числа франшиз в странах СНГ. В основе нашего оптимизма – растущее число лояльных клиентов", — заключил он.