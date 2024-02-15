МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Цены на медь в четверг выросли при поддержке небольшого отката доллара США и стабильного спроса со стороны производственного сектора Китая, крупнейшего потребителя металлов.

Трехмесячные фьючерсы на медь на LME по состоянию на 12.02 по Гринвичу выросли на 0,7% до 8250,50 доллара за тонну.

Металлы получили поддержку со стороны индекса доллара, который на этой неделе опустился до трехмесячного максимума. После выхода неожиданно сильных данных по инфляции в США трейдеры отодвинули ожидания первого снижения процентных ставок ФРС на более поздний срок.

Сильная валюта США делает деноминированные в долларах металлы более дорогостоящими для покупателей, использующих другие валюты.

Тем не менее, инвесторы ожидают, что процентные ставки в США останутся высокими после выхода неожиданно сильных данных по инфляции во вторник.

Официальный индекс менеджеров по снабжению (PMI) Китая немного повысился в январе по сравнению с предыдущим месяцем, но остался ниже отметки 50, отделяющей рост от сокращения.

Как показали данные LME, запасы меди на складах биржи по состоянию на 13 февраля упали до 133 888 тонн — минимума с сентября. Это также поддержало котировки.

В Julius Baer установили трехмесячный целевой уровень для цен на медь на 8500 долларов за тонну, и также ожидают роста цен в более долгосрочной перспективе.

Поддержку ценам на медь также оказали ежедневные данные LME, показавшие, что запасы меди на складах LME сократились до 132 525 тонн, самого низкого уровня с сентября.

Цены на цинк на LME выросли на 1,4% до 2344,5 доллара за тонну после поступления еще 5000 тонн на склады LME в Сингапуре. Общие запасы цинка составили 259 825 тонн, это самый высокий уровень с июня 2021 года.

Цены на алюминий на LME поднялись на 1,2%, до 2040,50 доллара за тонну, цены на никель выросли на 1 доллар, до 16 505 долларов, цены на свинец выросли на 1,2% до 2040,50 доллара. Цены на олово понизились на 0,4% до 27 370 долларов.