МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Биржевая стоимость хлопка в пятницу на мировом рынке превысила 0,95 доллара за фунт, что стало максимумом с июня 2022 года, следует из данных ICE Futures. Цена на хлопок в мире достигла максимума за полтора года

В ходе торгов стоимость мартовского фьючерса достигла 95,2 цента, но потом немного откатилась — до 93,8 цента за фунт хлопка. Таким образом, был достигнут максимум с начала июня 2022 года, когда стоимость хлопка составляла 95,28 цента за фунт.

Эти цены стали увеличиваться в январе — ещё на середину того месяца они колебались в районе 81 центра за фунт.

Согласно оценке департамента сельского хозяйства США, в текущем сельхозгоду мировое производство хлопка сократилось более чем на 300 тысяч тюков, до 112,8 миллиона, в результате снижения производства в Австралии и Бенине. При этом потребление сохранилось на уровне 112,5 миллиона тюков — увеличение спроса в Китае компенсировалось снижением в Таиланде, Турции и США.