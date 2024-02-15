МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Индия с апреля по декабрь 2023 года экспортировала более 3,54 миллиона тонн риса басмати, что на 10,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило управление по развитию экспорта сельскохозяйственной и переработанной пищевой продукции Индии. Россия и Индия придумали, как заставить работать застрявшие рупии

Индия является крупнейшим экспортером риса в мире, на ее долю приходится около 40% мировой торговли рисом. Принятые 20 июля 2023 года правительством Индии меры по ограничению экспорта риса, за исключением сорта басмати, оказали давление на цены на рис на мировых рынках.

"В период с апреля по декабрь 2023-2024 финансового года было экспортировано более 3,54 миллиона тонн риса басмати, что на 10,7% больше, чем 3,19 миллиона тонн риса басмати, экспортированного за тот же период прошлого финансового года", — сообщило управление.

Индийский рис за исключением сорта басмати также пользуется спросом за рубежом, но чтобы контролировать цены на рис на внутреннем рынке, правительство Индии запретило экспорт некоторых сортов риса, не относящегося к басмати. В связи с этим в текущем финансовом году наблюдается большой спад экспорта риса. Примерно за пять месяцев после введения запрета на экспорт риса, отличного от басмати, общий объем экспорта упал более чем на 36%.