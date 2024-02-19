МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Цены на медь снизились в понедельник на фоне стабилизации доллара США. Стабилизации американской валюты способствуют вышедшие на прошлой неделе данные по инфляции, которые заставили инвесторов сомневаться в том, что ФРС скоро начнет понижать процентные ставки.

Торги на рынках Китая возобновились после продолжавшегося неделю празднования Нового года по лунному календарю.

В 04.00 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME торговались с понижением на 0,7%, по 8426 долларов за тонну.

Наиболее активно торгуемые мартовские контракты на Шанхайской фьючерсной бирже (SHFE) подорожали на 0,7%, до 68 330 юаней за тонну.

На прошлой неделе вышли данные, показавшие, что в январе цены производителей и потребительские цены в США выросли более существенно, чем ожидалось. Этот отчеты уменьшили вероятность скорого смягчения политики ФРС.

Укрепление американской валюты повышает рассчитываемые в ней цены на металл для держателей других валют.

Вместе с тем инвесторы ожидают усиления спроса в Китае.

"Признаки усиления спроса в Китае после празднования Нового года по лунному календарю должны поддержать настроения рынка", — написали аналитики ANZ Research клиентам.

Алюминий на LME подешевел на 0,2%, до 2213 долларов за тонну, никель — на 0,4%, до 16 290 долларов, цинк — на 0,2%, до 2381 доллара, свинец — на 0,9%, до 2046 долларов, а олово — на 2,1%, до 26 395 долларов.

На SHFE цена на алюминий снизилась на 0,6%, до 18 775 юаней за тонну, никель подорожал на 0,3%, до 125 970 юаней, цена на олово поднялась на 1,6%, до 217 640 юаней, на цинк она снизилась на 0,7%, до 20 330 юаней, а на свинец — на 1,8%, до 15 955 юаней.