МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Цена на медь в среду поднималась до трехнедельного максимума при поддержке ослабления доллара США и надежд на сильный спрос на металл в Китае, где власти приняли меры стимулирования экономики.

В 03.34 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME торговались с ростом на 0,5%, по 8539 долларов за тонну. Ранее в среду цена поднималась до максимума с 2 февраля.

Наиболее активно торгующиеся мартовские фьючерсы на медь на SHFE подорожали на 0,8%, до 68 940 юаней за тонну.

"Ослабление доллара США со вчерашнего дня поддерживает рынки", — сказал один из сингапурских трейдеров.

По его словам, поддержку ценам на медь оказывает и более позитивная оценка инвесторами перспектив китайской экономики.

В среду доллар ослаб против большинства других основных валют.

Во вторник Пекин объявил о самом существенном понижении процентной ставки, от которой рассчитывается стоимость ипотечных кредитов.

В ближайшие недели трейдеры и аналитики будут следить за сигналами, по которым можно будет оценивать перспективы спроса на медь в Китае.

По данным International Copper Study Group, избыток предложения на рынке рафинированной меди в декабре составлял 20 000 тонн.

Алюминий на LME торговался ростом на 2,7%, на трехнедельном максимуме 2253 доллара за тонну, никель подорожал 1,5%, до 16 595 долларов, цинк — на 1,1%, до 2406 долларов, свинец — на 0,7%, до 2062,50 доллара, а олово — на 0,9%, до 26 650 долларов.

На SHFE алюминий подорожал на 1,4% и торговался по 18 980 юаней за тонну, никель — на 0,5%, до 127 840 юаней, олово — на 0,9%, до 219 240 юаней, цинк — на 0,4%, до 20 420 юаней, а свинец торговался без изменений, по 15 855 юаней.