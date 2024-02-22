МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Цены на никель на Шанхайской фьючерсной бирже (SHFE) в четверг подскочили более чем на 3%, до 3-недельного максимума. Вероятность того, что Вашингтон введет еще один пакет санкций в отношении российских производителей этого металла, породила беспокойство относительно дефицита предложения.

Наиболее активно торгующиеся мартовские фьючерсы на никель на SHFE завершили дневную сессию ростом на 3,2%, до 131 320 юаней за тонну. Это самый высокий уровень с 29 января.

Трехмесячные фьючерсы на никель на LME повысились на 0,4%, до 16 889 долларов за тонну, по состоянию на 07.43 по Гринвичу. На предыдущей сессии котировки подскочили на 3,6%, продемонстрировав самое существенное дневное укрепление с ноября.

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готовит широкомасштабный пакет санкций в отношении Москвы, который будет представлен в пятницу. Участники рынка полагают, что санкции коснутся экспортируемых из России металлов.

Ограничению предложения никеля также способствует выпуск разрешений на производство горных работ в Индонезии, крупнейшем производителе этого металла, пишут аналитики Guotou Anxin Futures.

В то же время самое значительное уменьшение ипотечных ставок в Китае, осуществленное властями на этой неделе, укрепляет склонность инвесторов к риску.

Алюминий на LME подорожал на 0,6%, до 2232,50 доллара, медь — на 0,6%, до 8591 доллара, цинк — на 0,8%, до 2412,50 доллара, свинец — на 0,3%, до 2083 долларов, а олово выросло в цене на 0,4% и торговалось по 26 395 долларов.

Доллар снижался, так как трейдеры ожидают выхода индексов менеджеров по снабжению (PMI), которые позволят оценить здоровье основных экономик мира и перспективы стоимостей заимствований.

Ослабление доллара делает металлы более доступными для держателей иных валют.

Алюминий на SHFE упал на 0,5%, до 18 810 юней за тонну, медь выросла на 0,5%, до 69 160 юаней, олово потеряло 0,2% и торговалось по 217 920 юаней, цинк прибавил 0,4%, до 20 430 юаней. Свинец подорожал на 0,3%, до 15 865 юаней.