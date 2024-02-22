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2024-02-22T14:08:26+03:00
2024
https://1prime.ru/commodities/20240222/843143944.html
Пошлина на экспорт подсолнечного масла России в марте останется нулевой
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в марте останется нулевой, на экспорт подсолнечного шрота — снизится до 4227 рублей за тонну, следует из информации на сайте... ПРАЙМ, 22.02.2024
рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, россия, пошлина на экспорт подсолнечного масла
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в марте останется нулевой, на экспорт подсолнечного шрота — снизится до 4227 рублей за тонну, следует из информации на сайте Минсельхоза РФ.
Ставка пошлины на экспорт подсолнечного масла в марте рассчитана при индикативной цене 776,3 доллара за тонну. В феврале также действует нулевая пошлина, ее значение рассчитано при индикативной цене 794,3 доллара за тонну.
Экспортная пошлина на подсолнечный шрот в марте рассчитана по индикативной цене 237,9 доллара за тонну. Ее значение в феврале составляет 4321,3 рубля за тонну, ставка рассчитана при цене 249,7 доллара за тонну.
Гибкие экспортные пошлины на подсолнечный шрот и подсолнечное масло были введены в России в 2021 году (с мая и с сентября соответственно). Они действуют до 31 августа 2024 года. Ставки пошлин рассчитываются как разница между индикативной ценой (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой, умноженной на величину корректирующего коэффициента. Для расчета рублевых значений пошлин, которые введены с июля 2023 года, используется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета.