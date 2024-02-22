МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в марте останется нулевой, на экспорт подсолнечного шрота — снизится до 4227 рублей за тонну, следует из информации на сайте Минсельхоза РФ. Минсельхоз назвал объем поддержки предприятий АПК новых регионов

Ставка пошлины на экспорт подсолнечного масла в марте рассчитана при индикативной цене 776,3 доллара за тонну. В феврале также действует нулевая пошлина, ее значение рассчитано при индикативной цене 794,3 доллара за тонну.

Экспортная пошлина на подсолнечный шрот в марте рассчитана по индикативной цене 237,9 доллара за тонну. Ее значение в феврале составляет 4321,3 рубля за тонну, ставка рассчитана при цене 249,7 доллара за тонну.

Гибкие экспортные пошлины на подсолнечный шрот и подсолнечное масло были введены в России в 2021 году (с мая и с сентября соответственно). Они действуют до 31 августа 2024 года. Ставки пошлин рассчитываются как разница между индикативной ценой (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой, умноженной на величину корректирующего коэффициента. Для расчета рублевых значений пошлин, которые введены с июля 2023 года, используется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета.