Турецкий банк Ziraat стал владельцем 100% акций Ziraat Bank Uzbekistan

ТАШКЕНТ, 3 янв - ПРАЙМ. Турецкий банк T.C. Ziraat Bankasi увеличил свою долю в Узбекско-турецком банке (УТ-банке, Ziraat Bank Uzbekistan) с 50% до 100% за счет покупки доли узбекского партнера – Агробанка, сообщил РИА Новости в среду представитель узбекского банка.

В 1993 году Ziraat и Агробанк создали на паритетных началах совместный УТ-банк, который специализируется на финансировании торговых операций между экономическими субъектами двух стран-учредителей.

"Единственным акционером УТ-банка стал Ziraat Bankasi, процесс преобразования банка завершен", - уточнил собеседник агентства. Сумма сделки по покупке турецким банком доли Агробанка в размере 50% не разглашается.

Центральным банком Узбекистана в конце 2017 году осуществлена регистрация новой редакции устава банка с новым названием Ziraat Bank Uzbekistan, уточнил представитель банка.

В октябре Ziraat и Агробанк подписали предварительное соглашение о доведении доли турецкого банка в УТ-банке до 100%. Банк Ziraat был основан в 1863 году и является крупнейшей кредитной организацией Турции.

В настоящее время в Узбекистане действуют пять банков с участием иностранного капитала.