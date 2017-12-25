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Артемьев: Сделка Сбербанка и "Яндекс.Маркета" не нуждается в согласовании с ФАС


Компании / Технологии

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Сделка между Сбербанком и "Яндекс YNDX.Маркетом" не нуждается в согласовании со стороны Федеральной антимонопольной службы, заявил журналистам в четверг глава ФАС Игорь Артемьев.

Сбербанк SBER и "Яндекс" в декабре прошлого года сообщили о подписании обязывающего соглашения о создании совместного предприятия на базе "Яндекс.Маркета". Сделка будет закрыта после того, как будут получены необходимые регуляторные разрешения и выполнены формальные условия. Стороны ожидают закрытия сделки в первой половине 2018 года. Основной задачей "Яндекс.Маркета" станет создание сервиса розничной интернет-торговли для пользователей, сообщал Сбербанк.

"Там не будет никакого нарушения, потому что, если банк и высокотехнологичная интернет-компания соединяются - это вертикальное соглашение и там особых проблем не будет", - сказал Артемьев.

Он уточнил, что "когда одна - структура банка, а другая - интернет-компания - это великолепный симбиоз", - добавил он.

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