СМИ: Потанин и Дерипаска готовятся к "дуэли" за контроль над "Норникелем"

МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Крупнейшие совладельцы "Норникеля" Владимир Потанин ("Интеррос") и Олег Дерипаска ("Русал") готовятся возобновить борьбу за контроль за "Норникелем", причиной конфликта стало предложение Потанина выкупить долю в компании третьего акционера - Crispian Investments, которая принадлежит Роману Абрамовичу и Александру Абрамову, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Ключевые владельцы ГМК "Норильский никель" GMKN Владимир Потанин и Олег Дерипаска после пяти лет мирного сосуществования опять находятся на грани крупного акционерного конфликта. По данным "Ъ", они готовятся начать "дуэль" — закрепленный в соглашении акционеров ГМК процесс торга за пакеты акций друг друга. Катализатором конфликта стала оферта Владимира Потанина на выкуп доли третьего акционера "Норникеля" — Crispian Investments Романа Абрамовича и Александра Абрамова. "Русал" Олега Дерипаски оспаривает эту сделку в Высоком суде Лондона", - пишет газета.

Условия, заключенные в декабре 2012 года, предусматривают возможность выкупа "Интерросом" и "Русалом" пакетов друг друга по истечении пяти лет. Как пишет газета, покупатель должен предложить 20% премии к средневзвешенной цене акций за полгода до даты оферты. Другая сторона имеет право либо продать пакет на этих условиях, либо купить на этих же условиях долю инициатора "дуэли", либо запросить за свои акции более высокую цену. В последнем случае инициатор "дуэли" должен либо купить бумаги, либо продать свои.

"Если он откажется, то нарушит условия и будет обязан продать другой стороне 1,875% акций "Норникеля" за символический 1 доллар. Эти условия в 2014 году раскрыл "Русал". Пакет "Интерроса" в "Норникеле" на закрытии торгов в пятницу 16 февраля стоил 9,2 миллиарда долларов, пакет "Русала" — 8,45 миллиарда долларов, но котировки компании в этот день упали на 8,27% на Московской бирже и на 8,16% на Лондонской бирже", - пишет газета.

В пятницу стало известно о том, что холдинг "Интеррос" сделал предложение структуре Crispian Investments Ltd., аффилированной с Романом Абрамовичем и его партнерами, о выкупе ее доли в ГМК "Норильский никель", однако структура "Русала" обратилась в лондонский суд с требованием заблокировать сделку. "Интеррос" является крупнейшим владельцем акций "Норникеля", его доля составляет 30,3%. "Русалу" принадлежат 27,8%, Crispian Investments - 4,95% акций.