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Источники: Дерипаска оставил управление "Русалом" и EN+, чтобы стать президентом "Норникеля"


Компании

МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Олег Дерипаска намерен стать президентом ГМК "Норильский никель", сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами бизнесмена.

По его словам, именно с планами в отношении "Норникеля" связаны кадровые перестановки в "Русале" и En+ и уход Дерипаски с постов президента обеих компаний.
"Опыт взаимодействия с Владимиром Потаниным показал, что только изменения в расстановке сил обеспечат максимальный рост стоимости инвестиции. Одним из шагов может стать смена менеджмента "Норникеля". Итоговая цель Олега Дерипаска — стать президентом "Норильского никеля", объединив в команду 20 лучших управленцев из отрасли", — рассказал собеседник РИА Новости, отметив, что такие перемены необходимы, чтобы сделать ГМК "самой эффективной в мировой отрасли".
Информацию о соответствующих планах Дерипаски подтвердил и источник, близкий к акционерам "Русала". В алюминиевой компании от комментариев отказались.

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