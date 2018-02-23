"Русал" планирует капзатраты в 2018 году на уровне $800-900 млн

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. ОК "Русал" планирует капитальные затраты в 2018 году на уровне 800-900 миллионов долларов, следует из презентации алюминиевой компании.

В материалах сообщается, что капитальные вложения "Русала" по итогам 2017 года составили 842 миллиона долларов, в том числе 295 миллионов долларов в четвертом квартале. Около 42% от общей суммы за год было направлено на развитие, а остальная часть на поддержание действующих мощностей. По итогам 2016 года совокупный capex компании составил 575 миллионов долларов, в 2015 года - 522 миллиона.

Как пояснили представители "Русала" в ходе телефонной конференции, рост показателя, в первую очередь, обусловлен расширением программы по развитию производственных мощностей компании. Ожидается, что после завершения ряда проектов в период с 2020 года "Русал" вернется к предыдущим уровням капзатрат.

Компания в перспективе намерена продолжить финансирование стратегических проектов и выплату регулярных дивидендов акционерам, но при этом будет придерживаться консервативной политики расходования средств.

Кроме того, из презентации следует, что объем производства алюминия на 2018 год запланирован в объеме 3,8 миллиона тонн. В 2021 году компания рассчитывает увеличить выпуск алюминия до 4,4 миллиона тонн, но с учетом реализации всех запланированных проектов, в частности строительства Тайшетского алюминиевого завода и реализации проекта БЭМО.

ОК "Русал" - лидер мировой алюминиевой отрасли, на его долю приходится около 7% мирового производства алюминия и глинозема. Активы расположены в 13 странах мира, реализует продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Южной Корее. В компании работает около 61 тысячи человек. По итогам 2017 года "Русал" увеличил производство алюминия на 0,6% - до 3,707 миллиона тонн.