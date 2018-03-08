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Чистый убыток Uniper в 2017 г снизился в 6 раз, до 538 млн евро


Компании

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Чистый убыток международного энергетического концерна Uniper по итогам 2017 года составил 538 миллиона евро, что в 6 раз меньше показателя предыдущего года, сообщается в отчетности компании.

Скорректированный показатель EBITDA при этом уменьшился на 18%, до 1,741 миллиарда евро. Выручка Uniper в отчетном периоде выросла на 7,4%, до 72,24 миллиарда евро. При этом чистый долг компании на 31 декабря составил 2,45 миллиарда евро, сократившись за год в 1,7 раза. Сокращение долга компания объясняется продажей австрийской компании OMV 24,99% в Южно-Русском газовом месторождении в декабре прошлого года.

Снижение EBITDA компания объясняет просадкой показателей в газовом бизнесе.

По итогам 2018 года компания ожидает прибыль до налога в диапазоне от 0,8 миллиарда евро до 1,1 миллиарда евро. В частности прибыль может снизиться из-за отсутствия запланированных страховых платежей по ремонту на энергоблоке №3 Березовской ГРЭС.

Компания Uniper образована 1 января 2016 года в рамках реорганизации компании E.ON, в результате которой бизнес по традиционной энергетике был выделен в отдельную фирму. Uniper принадлежит российская "дочка" - "Юнипро", в состав которой входят Яйвинская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, филиал "Э.ОН Инжиниринг" и московское представительство ПАО "Юнипро".

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