Daimler купил почти 4% в "дочке" BAIC в рамках расширения партнерства

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Германский автомобильный концерн Daimler купил 3,93% в Beijing Electric Vehicle (BJEV) - дочерней компании китайского автопроизводителя Beijing Automotive International Corp. (BAIC), сообщил Daimler.

"Daimler и BAIC Group укрепляют свое стратегическое партнерство в секторе производства транспорта на альтернативных видах энергии. Daimler стал акционером в BJEV - дочерней компании BAIC Group, через приобретение доли в ней в 3,93%", - объясняет компания. Сумма сделки не разглашается.

В июне прошлого года компании подписали рамочное соглашение, которое предполагало развитие сотрудничества в этом транспортном секторе.

В конце февраля этого года компании также приняли решение о расширении производства в Китае из-за ожидаемого высокого спроса на автомобили Mercedes-Benz в этой стране. Совместно Daimler и BAIC инвестируют 1,5 миллиарда евро в эту инициативу.

Daimler AG - один из крупнейших мировых автоконцернов, ему, в частности, принадлежит 15% акций российского "Камаза" KMAZ. Был образован в 1883 году, в 1926 году компания стала акционерным обществом Daimler-Benz. В 1998 году в результате слияния с американской автомобильной корпорацией Chrysler была образована компания Daimler Chrysler AG. В 2007 году автомобильный гигант был вновь переименован в Daimler. Штат компании по состоянию на 31 декабря 2017 года составлял 289,321 тысячи человек.

BAIC Group была основана в 1958 году. В ее структуру входит несколько дочерних предприятий, таких как BAIC Motor, BAW и Foton Motor.