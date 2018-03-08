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Чистая прибыль Engie в 2017 г составила 1,423 млрд евро против убытка годом ранее


Компании

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Французская Engie, одна из крупнейших энергокомпаний Европы, по итогам 2017 года вышла в прибыль, говорится в пресс-релизе компании.

Чистая прибыль компании составила 1,423 миллиарда евро против убытка в 415 миллионов евро годом ранее. Выручка Engie в отчетном периоде выросла на 3%, до 65 миллиардов евро. Показатель EBITDA составил 9,3 миллиарда евро, что на 1,8% меньше показателя 2016 года.

Сокращение выручки компания связывает с неблагоприятным влиянием валютных курсов британского фунта и бразильского реала, говорится в релизе. Компания также отмечает, что на финансовые показатели оказало влияние снижение цен на сырьевые товары.

Рост прибыли компания объясняет реализацией активов на общую сумму 13,3 миллиарда евро. "Engie существенно реструктурировала свой портфель активов", - сообщается в отчетности компании. Обновленный портфель активов в меньшей степени подвержен рыночному риску, добавляет компания.

Engie ожидает, что чистый постоянный доход компании в 2018 году, высчитанный с учетом затрат на реструктуризацию и другие разовые убытки, будет в диапазоне от 2,45 миллиарда евро до 2,65 миллиарда евро. По итогам 2017 года этот показатель составил 2,6 миллиарда евро.

Французская Engie (бывшая GdF Suez) осуществляет деятельность в области генерации, передачи и поставки электроэнергии, добычи, транспортировки и поставки природного газа, а также в сфере альтернативных источников энергии.

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