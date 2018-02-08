Замглавы МИД Украины заявила о начале поисков активов "Газпрома"

КИЕВ, 8 мар - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Украины дало задание дипломатическим миссиям провести основательный анализ активов "Газпрома" GAZP, заявила замглавы МИД Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.

Ранее премьер Украины Владимир Гройсман поручил министерству юстиции активизировать усилия по взысканию с "Газпрома" штрафа по решению арбитража и антимонопольного штрафа, а также скоординировать действия с руководством НАК "Нафтогаз" о возможном аресте активов "Газпрома" по всему миру в случае невыполнения решений Стокгольмского арбитража.

"Мы уже дали задание нашим дипломатическим миссиям провести основательный анализ: обратиться ко всем реестрам, ко всем открытым базам данных, для того чтобы узнать, где, что есть у "Газпрома", - сказала Зеркаль в эфире "Пятого канала".

Она сообщила, что "Нафтогаз" также работает с юридическими компаниями-агентами, которые разбираются в вопросах ареста и конфискации активов.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. В понедельник "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.