Total и Moller-Maersk закрыли сделку по покупке Maersk Oil французской компанией

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Французский нефтегазовый гигант Total купил у датской A.P. Moller-Maersk A/S ее нефтегазовое подразделение Maersk Oil & Gas A/S (Maersk Oil) за 7,45 миллиарда долларов, говорится в сообщении датской компании.

"Все официальные разрешения регуляторов были получены, и продажа была завершена сегодня", - сообщила Moller-Maersk.

В результате сделки, которая была инициирована в августе прошлого года, Moller-Maersk получила 97,5 миллиона новых акций Total, общей стоимостью в 4,95 миллиарда долларов, что в сумме составит 3,75% увеличенного уставного капитала французской компании. Кроме того, Total приняла на себя долговые обязательства Maersk Oil в размере 2,5 миллиарда долларов. Как говорится в сообщении Moller-Maersk, Total выплатит сумму по долгу в ближайшее время.

Покупка Maersk Oil позволит Total увеличить запасы примерно на 1 миллиард баррелей нефтяного эквивалента, более 80% из которых расположены в районе Северного моря. Добыча нефти Total вырастет до, примерно, 160 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день в 2018 году. По прогнозу на начало 2020-х годов, компания увеличит объемы своей добычи до более чем 200 тысяч баррелей в день.

"Приобретение Maersk Oil позволит группе компаний Total укрепить свои позиции в США и Норвегии, а также начать добычу на месторождениях в Дании, что сделает Total вторым по величине оператором в Северном море", - говорится в соответствующем релизе французской компании.

Французская Total - одна из крупнейших нефтегазовых компаний Европы. Является акционером российского независимого производителя газа "Новатэк" NVTK с долей 18,9%, а также владеет 20%-ной долей в проекте "Ямал СПГ", где основным акционером является "Новатэк". Компания Maersk была основана в 1904 году в городе Свендборге в Дании как судоходное общество. Работает в 130 странах, штат сотрудников насчитывает около 88 тысяч человек. Maersk, кроме всего прочего, принадлежит крупнейшая в мире компания, занимающаяся контейнерными перевозками Maersk Line.