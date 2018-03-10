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Сооснователь Mail.Ru Group вложился в разработку беспилотных грузовиков


Компании

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Венчурная компания Grishin Robotics, принадлежащая одному из основателей Mail.Ru Group Дмитрию Гришину, инвестировала в компанию Starsky Robotics — разработчика автономных грузовиков. Об этом говорится в сообщении Grishin Robotics, сообщает РБК.

Сообщается, что всего в ходе первого раунда разработчик беспилотных грузовиков Starsky Robotics привлек $16,5 млн. Сколько именно из этих средств составил объем инвестиций Grishin Robotics, не уточняется. Сообщается лишь, что помимо компании сооснователя Mail.ru Group инвесторами стали Shasta Ventures и Y Combinator.

Starsky Robotics — основанная в феврале 2016 года компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско. Разработанная ею система позволяет грузовикам двигаться по дорогам автономно, процессом их отправления и прибытия управляют дистанционно профессиональные водители. В феврале грузовик, оснащенный системой Starsky Robotics, успешно проехал более 10 км во Флориде при отсутствии водителя в кабине.

Grishin Robotics — венчурная фирма с офисами в Кремниевой долине и Лондоне, основанная в 2012 году. Инвестирует в проекты в сферах робототехники, искусственного интеллекта, интернета вещей и соответствующего программного обеспечения.

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