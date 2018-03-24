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Борис Минц может продать НПФ "Будущее"


Компании

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Бизнесмен Борис Минц планирует продать НПФ "Будущее", сообщает Рейтер со ссылкой на источники. 

Собеседники агентства отмечают, что Минц ищет покупателя из-за внешнего давления, а в отношении пенсионных активов он настроен "пессимистически".

Смену владельца фонда уже мог одобрить Банк России, сказал один из источников.

Между тем в пресс-службе ФГ "Будущее" рассказали РБК, что информация о предстоящей продаже Минцем пенсионного фонда является неподтвержденной.

"Это не проверенные и официально не подтвержденные данные. В материале не приводится подтверждение ни от одного авторизованного источника", — заявили в пресс-службе.

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