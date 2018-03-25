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Bank of America выплатит штату Нью-Йорк 42 млн долларов


Компании / Финансы / Банки

ВАШИНГТОН, 25 мар - ПРАЙМ. Bank of America согласился выплатить штату Нью-Йорк 42 млн долларов для прекращения расследования в связи с возможными нарушениями при проведении электронных торгов, передает Блумберг.

Как заявил генпрокурор штата Эрик Шнайдерман, эти средства станут самой большой суммой, выплаченной в США в связи с нарушениями во время электронных торгов.

Merrill Lynch, инвестиционное подразделение Bank of America, по данным следствия, заключило в 2008 году секретное соглашение с рядом компаний, занимающихся электронными биржевыми операциями.

В течение пяти лет этим компаниям предоставлялось право проводить торговые операции клиентов банка без их ведома. 

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