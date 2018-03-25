FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

"ВостокУголь" просит у Росприроднадзора мировую по спору на 1 млрд рублей


Компании

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Арктическая горная компания (АГК, входит в "ВостокУголь" Дмитрия Босова и Александра Исаева) ​предложила Росприроднадзору заключить мировое соглашение, снизив штраф почти вдвое, с 954 млн рублей до 429,1 млн. Об этом говорится в письме гендиректора компании Вадима Бугаева, направленном 13 марта на имя руководителя Росприроднадзора Артема Сидорова, передает РБК.

В "ВостокУгле" подтвердили, что сейчас с ведомством ведутся переговоры о мировой, представитель Росприроднадзора отказался комментировать это предложение.

АГК с 19 декабря 2014 года до 9 августа 2017 года владела лицензией на геологоразведку на участке р. Малая Лемберова на Таймыре. В декабре 2016 года на этом участке компания открыла ​Малолемберовское месторождение, а в 2017 году получила первую эксплуатационную лицензию. Но еще в сентябре 2016 года прокурор ​Таймырского района Красноярского края провел проверку этого участка, по итогам которой ​Росприроднадзор обвинил АГК в самовольной — без проектной документации — добыче каменного угля марки антрацит и в апреле 2017 года потребовал возместить вред, причиненный недрам, на 2,1 млрд рублей АГК с этим не согласилась и подала в суд.

После проведенного перерасчета Росприроднадзор снизил штраф в два раза, до 954 млн рублей, следует из письма Бугаева. Но и это не устроило АГК, она продолжает судиться — следующее заседание назначено на 25 апреля. Для внесудебного урегулирования спора компания предлагает снизить размер штрафа еще в 2,2 раза и предоставить ей рассрочку на десять лет, говорится в письме.​

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ