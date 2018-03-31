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"Транснефть" продолжит программу импортозамещения


Компании

НОВО-ОГАРЕВО, 31 мар — ПРАЙМ. Глава "Транснефти" Николай Токарев проинформировал президента РФ Владимира Путина о программах в области импортозамещения и энергоэффективности.

"Сегодня мы выполнили полностью программы по 23 продуктам, и на сегодня в России производится 93% оборудования", — сказал Токарев Путину про программу импортозамещения, напомнив, что к 2020 году планируется довести эту долю до 97%.

"Мы эту программу выполним: результаты НИОКРов есть и они обнадеживающие", — сказал он.

Говоря об энергоэффективности, Токарев подчеркнул, что здесь тоже достигнуты серьезные результаты. "Мы сумели за счет новых технологий, новых методов работы и современного оборудования на 16% снизить энергопотребление, это порядка 7 миллиардов рублей", — сообщил он.

Глава "Транснефти" также рассказал о работе компании в социальной сфере."

"Особое внимание мы уделяем поселковым школам, и за четыре предстоящих года планируем провести капитальный ремонт, оснастить современной техникой и поставить целые кабинеты по физике и математике в 240 поселковых школ", — отметил он.

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