АФК "Система" намерена снизить долг к концу года на 16-30%

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. АФК "Система" AFKS намерена снизить долг с 227 миллиардов рублей до 160-190 миллиардов рублей к концу 2018 года, к концу второго квартала 2019 года - до уровня ниже 150 миллиардов рублей, заявил президент корпорации Андрей Дубовсков во время телефонной конференции для инвесторов.

"С точки зрения финансовой стратегии на уровне корпоративного центра нашим главным приоритетом будет сокращение доли заемных средств. ... Именно поэтому мы преследуем агрессивные цели по сокращению задолженности на уровне корпоративного центра (без "дочек" - ред.) с примерно 227 миллиардов рублей на конец 2017 года до 160-190 миллиардов рублей на конец 2018 года и ниже 150 миллиардов рублей к концу второго квартала 2019 года", - сказал Дубовсков.

Финансовые обязательства "Системы" на конец 2017 года составили 227 миллиардов рублей, увеличившись в 1,7 раза по сравнению с предыдущим годом из-за обязательства по мировому соглашению с "Роснефтью" ROSN по делу "Башнефти" BANE в размере 100 миллиардов рублей. В марте "Система" досрочно перечислила эту сумму "Башнефти". При этом чистый долг АФК на конец 2017 года составил 213,433 миллиарда рублей, увеличившись в 1,8 раза по сравнению с 2016 годом.