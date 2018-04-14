Операции Sulzer в долларах разморожены, работа вернулась в нормальный режим

БРЮССЕЛЬ, 14 апр — ПРАЙМ. Все операции швейцарского концерна Sulzer в долларах, заблокированные ранее ввиду санкций США, разблокированы, работа компании вернулась в нормальный режим, сказал РИА Новости глава по внешним и внутренним связям концерна Райнер Вайхофен.

"Сегодня мы можем сказать, что все наши счета разблокированы. Sulzer вернулся к нормальному ведению дел в США", — сказал он, уточнив, что компания вновь может проводить любые операции в долларах по всему миру.

США 6 апреля ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Виктор Вексельберг и его группа "Ренова". Sulzer попал под влияние новых американских санкций, так как "Ренове" принадлежало более 50% акций в швейцарском концерне.

Вайхофен ранее говорил, что ряд операций по счетам концерна Sulzer в США оказались заморожены из-за этих санкций. Он сообщал, что компания не могла проводить транзакции в долларах, за рядом исключений. Среди них — выплата зарплат сотрудникам, выполнение заказов, поступивших до введения санкций. Проблема была в том, что Sulzer не мог принимать новые заказы ввиду того, что все транзакции в долларах были заблокированы.

Швейцарский концерн считал для себя серьезной проблемой заморозку своих счетов в американских банках, говорил Вайхофен.

12 апреля стало известно, что "Ренова" завершила передачу Sulzer права собственности на 5 млн его акций, после чего "Ренове" стало принадлежать 48,83% акций Sulzer против 63,42% до сделки. Это позволило Sulzer больше не попадать под влияние новых антироссийских санкций США.