Эксперт: ПСБ потребуется докапитализация для работы с компаниями под санкциями

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Промсвязьбанку PSBR потребуется докапитализация для работы с компаниями, попавшими под санкции, считает советник Института современного развития (ИНСОРа) Никита Масленников.

В пятницу министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил журналистам, что попавшие под новые санкции США компании запросили у правительства финансовую поддержку на сумму порядка ста миллиардов рублей, ликвидность им может предоставить Промсвязьбанк.

"Что касается, системной помощи, у нас есть Промсвязьбанк, который и задумывался как кредитная организация, которая будет работать с компаниями, попавшими под все волны санкций, не только под последние. Но для этого нужна его докапитализация", - сказал Масленников. Размер докапитализации еще предстоит уточнить, добавил эксперт.

Масленников отметил, что заявление Силуанова важно для рынка и для бизнеса и может положительно сказаться как на котировках, так и на курсе рубля.

"Важно то, что это такой очень чёткий, ясный и емкий сигнал и бизнесу российскому, и финансовому рынку - о том, что государство, правительство свои обещания намерено сдержать и поддержка будет оказана", - считает эксперт.

СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ

По мнению Масленникова, объявленная сумма в 100 миллиардов рублей - это срочная, немедленная помощь. "Для решения текущих задач, которые связаны, для "Русала", например, необходимо выйти из дефолта, который может начаться по ряду выпусков в начале мая, поэтому естественно нужно срочное предоставление ликвидности для того, чтобы выйти из-под этого риска. Очевидно, что есть и по другим компаниям", - рассказал Масленников.

Однако, он добавил, что и впереди немало проблем. "Потому что часть санкционных компаний должна будет выплачивать внешний корпоративный долг во втором, третьем кварталах - там достаточно большие суммы. И здесь видимо придётся ЦБ включать какие-то дополнительные механизмы предоставления долларовой ликвидности банкам... Возврат механизма валютного РЕПО вполне рассматривается, как неизбежная мера", - добавил он.

В конце января департамент Минфина США по контролю за иностранными активами опубликовал список российских компаний, которые включили в санкционный список США. В их число вошли "Силовые машины" SILM, "Технопромэкспорт" (дочка "Ростеха") и другие компании и физические лица.

Позднее - в начале апреля - США ввели новые санкции против РФ. В список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ" GAZA, "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" GAZP Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. Санкции также охватывают любые активы, доля перечисленных компаний в которых составляет более 50%.