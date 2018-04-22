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Из-за санкций заморожены активы "Реновы" на $1,5 млрд


Компании

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Из-за введения США санкций против бизнесмена Виктора Вексельберга и его компании "Ренова" оказались заморожены активы компании стоимостью от $1,5 млрд до 2 млрд. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные источников Reuters.

По словам источников агентства, речь идет о блокировке долларовых банковских счетов компаний, которые контролируются "Реновой". Кроме того, на некоторое время блокировались зарплатные счета нескольких сотрудников швейцарского отделения "Реновы". После необходимых проверок счета вновь были открыты.

"Ренова" и Вексельберг надеются на помощь швейцарских властей в решении деловых проблем, сказали источники Reuters, добавив, что правительство Швейцарии сыграло важную роль в процессе вывода Sulzer из-под санкций.

"Европейские и особенно швейцарские банки чрезмерно осторожны", — сказал один из источников Reuters. "Вторичные санкции имеют трансграничный характер и оказывают влияние на страны, которые не собираются копировать американские санкции или даже не согласны с ними", — добавил собеседник агентства.

​Как сообщало The Bell со ссылкой на источники, Виктор Вексельберг уже встречался с премьер-министром Дмитрием Медведевым и жаловался ему на заморозку счетов, риски остановки предприятий в Европе, необходимость снизить свою долю в иностранных компаниях ниже контрольного пакета.

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Санкции против РФ

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